Köpeğin Dron ile Eğlenceli Mücadelesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir sokak köpeği, havada süzülen dronu görünce önce şaşırdı, ardından saldırmaya çalıştı. O anlar hem cep telefonu hem de dron kamerasına yansıdı ve izleyenleri güldürdü.

Köpeğin dron ile imtihanı gülümsetti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir sokak köpeği, dronu görünce önce şaşırdı sonra saldırmaya çalıştı. O anlar hem cep telefonu hem de dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da havada dronu gören köpeğin tepkisi hem şaşırttı hem de izleyenleri güldürdü. Olay, bir mahallede vatandaşların cep telefonu kamerasına ve dron kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir sokak köpeği gökyüzünde süzülen dronu fark ediyor. Önce dikkatle izleyen köpek, bir süre sonra havlayarak drona doğru atılmaya çalışıyor. Dronun alçalıp yükselmesiyle iyice heyecanlanan köpek, yerinde zıplayarak saldırma girişiminde bulunup ardından uzaklaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Yerel
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas fena sallandı
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.