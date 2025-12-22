Bayburt'ta 5 kurdun köpeği tuzağa çektiği anlar kamerada

Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan ve Oruçbeyli köyünün yerleşim alanına inen 5 kurdun bir köpeği tuzağa çekmeye çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde kaydedilen görüntülerde, 5 kurttan oluşan bir sürünün bir köpeği hedef aldığı görülüyor. Görüntülerde, sürüden ayrılan bir kurdun köpeğin dikkatini çekerek peşinden gelmesini sağladığı, bu sırada çevrede gizlenen diğer kurtların harekete geçtiği yer aldı.

Köpeğin ana yoldan uzaklaşmasıyla birlikte, yol kenarında pusuda bekleyen diğer 4 kurdun da kısa sürede gözden kaybolduğu görüldü. Köy sakinleri, son dönemde kurtların yerleşim alanlarına yaklaşmasından dolayı endişe duyuyor. - BAYBURT