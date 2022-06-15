Konyalı Pazar Esnafı: Biz Şu An Türkiye'de Zulüm Görüyoruz - Haberler

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Konyalı Pazar Esnafı: Biz Şu An Türkiye'de Zulüm Görüyoruz

ANKA - Yerel
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Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, Konya’nın ilçelerinde pazar esnafının sorunlarını dinledi. Bir pazarcı, "Biz şu an Türkiye’de zulüm görüyoruz, zulüm yani. Ben, şu arabanın deposunu zamanında 350 liraya dolduruyordum. Daha akşam doldurdum, 2 bin lira para verdim" dedi.

TANER ÖZAY

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, Konya'nın ilçelerinde pazar esnafının sorunlarını dinledi. Bir pazarcı, "Biz şu an Türkiye'de zulüm görüyoruz, zulüm yani. Ben, şu arabanın deposunu zamanında 350 liraya dolduruyordum. Daha akşam doldurdum, 2 bin lira para verdim" dedi.

Hüseyin Saydam, Konya'nın Ahırlı, Akisse, Yalıhüyük ve Akören ilçelerinde pazar esnafıyla dertleşti. Bir pazarcı, akaryakıt fiyatlarından yakınarak, "Biz şu an Türkiye'de zulüm görüyoruz, zulüm yani. Ben, şu arabanın deposunu zamanında 350 liraya dolduruyordum. Daha akşam doldurdum, 2 bin lira para verdim. Bir de iş yapmıyoruz. Yani böyle bir zulüm yok yani. Konuşuyorlar; yok 'asacağız', yok 'keseceğiz', yok 'uçacağız', bilmem ne yapacağız. Böyle bir saçmalık olamaz yani" diye konuştu.

Başka bir pazar esnafı ise "İktidardakiler gelip aramıza karışsınlar. Halimizi sorsunlar. Valla gerçeklerle yüzleşmek zorundalar. Gerçek bu yani, hayat burada. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Böyle giderse mazottan batacağız ya" dedi.

ANKA / Yerel

Hüseyin Saydam Türkiye Konya Yerel Haberler

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