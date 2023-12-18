Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Türkü Formunda Besteler Konseri

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen "Türkü Formunda Besteler" konseri beğeni topladı. Konser sonunda vatandaşlar, koristleri dakikalarca ayakta alkışladı.

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun düzenlediği "Türkü Formunda Besteler" konseri, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Şefliğini Soner Mızrak'ın yaptığı Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konserde, türkü formunda bestelenen eserleri seslendirdi. Konser sonunda vatandaşlar, koristleri ve orkestra üyelerini dakikalarca ayakta alkışladı.

"VATANDAŞIN İLGİSİNDEN MUTLUYUZ"

Konyaaltı ilçesinde yaptıkları kültür ve sanat programlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Hafta sonu Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde Türk Halk Müziği Koromuzun 'Türkü Formunda Besteler' konserine vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. İlçemizde belediyemiz tarafından organize edilen kültür ve sanat programlarımıza vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Konserlerimiz, tiyatrolarımız ve bunlar gibi kültür ve sanat programlarımız artarak devam edecek" dedi.