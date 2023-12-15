Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Tiyatro Oyunları

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin yetişkinler için sahnelediği “Naftalin Kokulu Öyküler” ile çocuklar için sahnelediği “Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek” adlı tiyatro oyunları, 17 Aralık Pazar günü yeniden gösterime girecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşları ücretsiz sahnelenecek oyunları izlemeye davet etti.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin yetişkinler için sahnelediği "Naftalin Kokulu Öyküler" ile çocuklar için sahnelediği "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyunları, 17 Aralık Pazar günü yeniden gösterime girecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşları ücretsiz sahnelenecek oyunları izlemeye davet etti.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin yetişkinler için sahneye koyduğu eski sokak satıcılarının konu edinildiği "Naftalin Kokulu Öyküler" ile çocuklar için sahneye koyduğu "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyunları, 17 Aralık Pazar Günü Nazım Hikmet ve Kongre Salonu'nda yeniden sahnelenecek. 17 Aralık Pazar Günü "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyunu saat 16.30'da "Naftalin Kokulu Öyküler" ise saat 20.30'da gösterime girecek.

BAŞKAN ESEN'DEN DAVET VAR

"Naftalin Kokulu Öyküler" ve "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyunlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak sadece yol, asfalt gibi çalışmaları yürütmüyor, vatandaşlarımızı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de buluşturmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımız bu sezon sahneye koyduğumuz iki tiyatro oyunumuza da büyük ilgi gösterdi. Hafta sonu yeniden gösterime girecek tiyatro oyunlarımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.