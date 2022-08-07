Konya yerel haberi | Seydişehir Belediyesi Ekipleri Kırsalda Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Seydişehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Belediye'nin Fen Müdürlüğü ekipleri Karabulak, Boyalı, Tol, Bahçelievler, Karakavak, Muradiye, Kızılcalar, Ortakaraören Mahallerinde asfalt; Madenli, İncesu Mahallelerinde ise parke ve bordür çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

"Şehir merkezi, kırsal mahalle, yayla ayrımı yapmaksızın vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarda her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz vatandaşlara teşekkür ediyorum. Sezon sonuna kadar da tüm hedeflerimize ulaşmak hatta belirlediğimiz hedefin üzerine çıkabilmek adına ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek. Birçok mahallemize yeni parklar kazandırırken, mevcut parklarımızın bakım ve onarımla yeniliyoruz. Sürdürülebilir yaşam ve sağlık için yeşil alanlar çok önemli."