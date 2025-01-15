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Konya'nın Kulu ilçesinde 'Usta Eller, Gülen Yüzler' Projesi Başlatıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde 'Usta Eller, Gülen Yüzler' Projesi Başlatıldı
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Kulu ilçesinde, evde kişisel bakım ihtiyacı olanlar ve yaşlılar için 'Usta Eller, Gülen Yüzler' projesi hayata geçirildi. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, bu projeyle yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde "Usta Eller, Gülen Yüzler" projesi faaliyete geçti.

Kulu İlçe Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Merkezi koordinesinde planlanan "Usta Eller, Gülen Yüzler" projesi ile ilçede evde kişisel bakım ihtiyacı olanlara ve yaşlılara yardımcı olunacak. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından ilçede evde kişisel bakım ihtiyacı olanların ve yaşlıların hayatlarında kişisel her türlü ihtiyaçlarının giderilmesine çalışılması ve yaşlıların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne, okul idarecilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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