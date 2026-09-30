Konya Karapınar'da kesimhaneler İlçe Tarım Müdürü Filikci ve personelce denetlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren kesimhaneler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Filikci ve teknik personel tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kesimhanelerin genel çalışma düzeni ve işleyişi detaylı şekilde değerlendirildi. Hayvanların kabulünden kesim ve karkas işlemlerine kadar geçen süreçler yerinde incelenirken, hijyen ve sanitasyon uygulamaları da kontrol edildi. Denetim kapsamında ayrıca personelin çalışma şartları, kullanılan ekipmanlar, kesimhanelerin fiziki şartları ve kesim sonrasında gerçekleştirilen iş ve işlemler gözden geçirildi.

Güvenilir gıda üretiminin sağlanması, hayvan sağlığının korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla sahadaki denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı