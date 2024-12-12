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Konya İlçe Müftüleri Toplantısı Karapınar'da Yapıldı

Konya İlçe Müftüleri Toplantısı Karapınar'da Yapıldı
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Konya İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı, Karapınar İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda dini hizmetlerin etkinliğinin artırılması hedeflenirken, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge önemli açıklamalarda bulundu.

Konya İlçe Müftüleri Toplantısı Karapınar İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konya İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek hedefiyle düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı, Karapınar İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda, yürütülen hizmetlerin etkinliğini artırmak, fikir alışverişinde bulunmak ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iletilen yazılar değerlendirilirken, çeşitli konularda kararlar alındı. Toplantının ardından, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ve ilçe müftüleri, Karapınar'daki camilerde cemaate vaaz vererek öğle namazını kıldırdı.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bu tür toplantılar, hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde yürütmemize yardımcı oluyor. Birlikte çalışarak, dini hizmetlerimizi geliştirmeyi ve halkımıza daha iyi ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Toplantıya; İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin başkanlığında il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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