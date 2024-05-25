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Konya'dan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

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Konya'dan ilk hac kafilesi, Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen uğurlama programıyla kutsal topraklara dualarla gönderildi. Konya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek'in konuşmasının ardından hacı adayları dualarla yolcu edildi.

Konya'dan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Konya'dan ilk hac kafilesini kutsal topraklara uğurlamak için Sultan Selim Camisi'nde uğurlama programı düzenlendi. 361 hacı adayının bulunduğu kafilenin uğurlama töreninde ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Konya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, "Rabbim bizleri ömrümüz boyunca yolundan ayırmasın. Bir mübarek sefer olsa da gitsem diye dua ediyorduk. İşte o mübarek sefer hazır. Milyonlarca kardeşimizin arasından şu anda yolcu edecek olduğumuz kardeşlerimize mübarek sefer nasip oldu. Rabbim haclarını mübarek eylesin. Cenab-ı Allah rahat bir hac ihsan eylesin" dedi.

Daha sonra ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Şimşek Müftü Konya Hac Yerel Dünya Güncel Haberler

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