Konya'da Uçak Kazasında Şehit Düşen Uzman Çavuşun Ailesine Acı Haber Verildi

Konya'da yaşanan uçak kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine acı haber verilirken, şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Olay yerine emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gitti. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu.

Şehidin ailesine haber verildi

Yaşanan kazada şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesinin yaşadığı Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşayan ailesine sağlık ve askeri personel eşliğinde acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - AYDIN