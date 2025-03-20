Konya'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Konya'nın 13 ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Sarayönü, Altınekin, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Bozkır, Güneysınır, Halkapınar, Derbent, Emirgazi, Doğanhisar, Derebucak ve Hüyük ilçelerimizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 20 Mart 2025 Perşembe günü ilçelerimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine; kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Ayrıca; Selçuklu ilçemiz Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahalleleri ile Karatay ilçemiz Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerinde bulunan okullarımızda 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine; Hayıroğlu Mahallemizdeki okullarda ise taşımalı sistem kapsamında bulunan öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Cihanbeyli ilçemizde ise, 20 Mart 2025 Perşembe günü ilçe merkezi hariç tüm kademedeki okullarımız ve taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." - KONYA