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Konya'da Yılın En Kısa Gecesinde Dolunay Görsel Şölen Oluşturdu

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21 Haziran'da yaşanan yılın en kısa gecesinde Konya'da geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen oluşturdu. Yılın en kısa gecesine denk gelen dolunay, Mevlana Meydanı'nda bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

21 Haziran'da yaşanan yılın en kısa gecesinde Konya'da geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen oluşturdu.

Yılın en uzun gündüzünün yaşandığı 21 Haziran'da yılın en kısa gecesi 9 saat 12 dakika sürecek. Yılın en kısa gecesine denk gelen dolunay ise geceyi aydınlattı. Dolunay, adeta görsel şölen oluşturdu. Mevlana Meydanında bulunan vatandaşlar da dolunayı ilgiyle takip etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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