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Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Bölge Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden Kulu'ya gelmek üzere kontrolsüz kavşağa girmek isteyen M.A. yönetimindeki 42 GA 306 plakalı Ford marka minibüs Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 07 BUS 478 plakalı Volkwagen otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan C.G. ile minibüste bulunan yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KELEŞ - Yerel

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