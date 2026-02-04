Haberler

Konya'da Organize Suç Örgütü Operasyonu: 25 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda, suç örgütü üyeleri yakalanarak 25 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarla örgüt yapılanması ve suç unsurları ele geçirildi.

Haber: Taner Özay

(KONYA) - Konya'daki suç örgütü operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, bölge halkının huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılanma uzun süre teknik ve fiziki takibe alındı.

Hazırlıkların ardından ekipler, bugün saat 07.00'de harekete geçti. Ereğli ve Karapınar'da belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda, örgüt yöneticileriyle birlikte toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, hakaret, şantaj, hürriyeti tahdit, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 21 fişek, 1 balistik yelek, 11 gram esrar, 5 adet çek ve senet, bir not defteri, flash bellek ve bir mühür bulundu.

Gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak

ABD, İran'ın talebini kabul etti! Trump'tan jet açıklama
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Önüne kattığını sürükledi, manzarayı gören mest oldu