Konya'da iftar vaktine yolda yakalananlara iftarlık ikram edildi

Konya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Konya'da Mola, Gönülde Dua' etkinliği kapsamında, iftar vaktine yolda yakalanan vatandaşlara iftarlık paketleri dağıtıldı. Etkinlik, Ramazan'ın paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.

Konya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Konya'da Mola, Gönülde Dua" etkinliğinde iftar vaktine yolda yakalanan vatandaşlara iftarlık ikram edildi.

Şehrin farklı noktalarında ve Sosyal Hizmet Merkezi olan tüm ilçelerde gerçekleştirilen etkinlikte yolculara iftarlık paketleri dağıtılarak Ramazan'ın bereketi paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla "Konya'da Mola, Gönülde Dua" etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "İftar vaktine yolda yakalanan vatandaşlarımız için küçük bir mola, gönüllerimiz için ise bir dua olsun istedik. Bu vesileyle yolcularımıza iftarlık ikram ederek Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik ruhunu paylaşmayı amaçladık" dedi.

Vatandaşlar ise yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - KONYA

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

