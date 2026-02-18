Haberler

Konya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Güncelleme:
Konya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı için camilerde yoğunluk yaşandı. Cemaat, yatsı namazının ardından bir araya gelerek teravih namazını kıldı ve dualar edildi.

Konya'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Konya'da ilk teravih namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı. Başta Kapu Camii olmak üzere kent genelinde bulunan camilerde teravih namazı kılındı. Yatsı namazının ardından saf tutan cemaat, teravih namazını eda etti. Namazın ardından dualar edildi. Vatandaşlar da, Ramazan ayının hayırla başlayıp hayırla bitmesini temenni etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
