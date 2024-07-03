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Konya'da Meke Gölü ve Acıgöl Polonyalı turistleri ağırladı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü ve Acıgöl, Polonyalı turistleri ağırladı. Gölün kurumasına rağmen turistler gün batımı ve gün doğumunu izleyip fotoğraf çekiyor. Polonyalı aile ise göl kenarında kamp yaparak tatilin keyfini çıkardı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde buluna Meke Gölü ve Acıgöl bu defa Polonyalı misafirlerini ağırladı.

Yaz mevsiminde ilçede bulunan doğal güzelliklerden Meke Gölü ve Acıgöl ulaşımı kolay olması sebebi ile en çok ziyaret edilen yerler arasında. Özellikle Fransız, Almanya, İsviçre ve Hollandalı turistler gölleri ziyaret ediyor. Meke Gölüne gelen turistler gölün kurumasına rağmen gün batımı ve gün doğumunu izleyip bol bol fotoğraf çekiyor. Meke Gölünü ziyaret eden Polonyalı aile 2 çocuğu ile birlikte göl kenarında kamp yapıp gönüllerince vakit geçirdi. Marek ve Mitostawa Eva Pawlikowscei çifti ve çocukları Martyna ile Matylda Meke Gölünde karavanları ile kamp yapmanın keyfini yaşadı.

Marek Pawlikowscei 11 gündür Türkiye'de olduklarını belirterek, "İlk defa geldiğimiz Türkiye'de şehirlerden daha çok doğal güzellikleri olan yerleri gezip kamp yapmak istiyoruz. Kalabalık şehirler gürültülü. Tatil yapmak için bizlerin tercih ettiği yerler değil. Biz daha çok kendimizi dinleyeceğimiz yerleri tercih ediyoruz. Bir süre daha Türkiye'de kalacağız. Meke Gölü görünümü itibari ile müthiş manzarası olan bir yer. Ama su olmaması üzücü. Buna rağmen hala etkileyici" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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