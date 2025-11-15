Konya'da kartpostallık gün batımı manzaraları

Konya'nın tarihi ve kültürel mekanları gün batımında kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Konya'da akşam saatlerinde gün batımı sırasında ve sonrasında gökyüzünde oluşan kızıllıkla birlikte etkileyici manzaralar oluştu. Farklı zaman dilimlerinde dron ile kaydedilen görüntülerde, Mevlana Müzesi ve Sultan Selim Camii'nden güneşin batışı, oluşan kızıllık, bulutlar, Konya'nın yeşil kubbesi Kubbe-i Hadra, Altın Çarşı ve Tarihi Bedesten Çarşısındaki binaların kartpostallık görüntüleri yer aldı. Panorama Müzesi, Mevlana Kültür Merkezi ve İstiklal Harbi Şehitliği de gün batımında dikkat çekerken, Akyokuş Mevkiindeki Akyokuş Kasrı da etkileyici manzaralar oluşturdu. - KONYA