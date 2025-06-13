Konya'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Konya'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri
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Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla Mevlana Meydanında etkinlikler düzenlendi. Protokol üyeleri İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stantları ziyaret ederek birimlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonrasında şehitler için Sultan Selim Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Program Türk Yıldızları tarafından yapılan gösteri uçuşu ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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