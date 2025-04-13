Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

Konya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze direnişine destek vermek ve işgalci İsrail'i kınamak amacıyla yapılan 'Gazze Ölüyor Ayağa Kalk' yürüyüşünde kalabalık, Kılıçarslan Meydanı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar geçti.

Konya'da Gazze'ye destek için "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze direnişine destek ve işgalci İsrail'i kınamak için "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi. Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayrakları ile Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü. Burada konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Yüreklerimiz yangın yeri. Kardeşlerimizle ellerimizi buluşturamamanın acısı yüreklerimizi dağlıyor. Bu savaş Mescid-i Aksa savaşıdır. Bu savaş onur ve izzet savaşıdır. Buradan canımız, kanımız, malımız Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için feda olsun diye haykırıyoruz" dedi. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.