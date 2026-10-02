Haberler

Konya'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 10 kadın sınır dışı edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da fuhuş operasyonunda para karşılığı cinsel ilişkiye zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın sınır dışı edildi, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KONYA'da fuhuş operasyonunda, para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın da sınır dışı edildi. Operasyon kapsamında 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlayan bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi, 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlarından gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadında haklarında başlatılan adli işlemin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2 kişi da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi

Yer: Sivas! Ormanın hayaletiyle burun buruna geldi
Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı yaşamını Darülaceze'de sürdürüyor

Bir dönemin Türkiye Güzeliydi! Bakın şimdi nerede yaşıyor
Nuh'un Gemisi sanılan alanda 3 aylık çalışma bitti! Yaklaşık 360 numune laboratuvarda incelenecek

Nuh'un Gemisi gerçek mi? Gözler o 360 numunenin sonucunda
200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İki kez ölümcül ilaç verildi ama ölmedi

200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İdamda yaşananlar ülkeyi karıştırdı
Filo Jet faciasında yeni detay: Su geçirmez kapılar açık kalmış! 9 zanlının tutukluluğu 7 gün uzatıldı

18 kişinin öldüğü gemide kahreden detay! O kapılar açık kalmış
Sefo test sonuçlarını açıkladı: Kan, idrar ve saç örnekleri negatif

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Test sonucu belli oldu