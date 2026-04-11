Konya'da Filistin'e destek yürüyüşü

Konya'da gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar, Filistin halkına destek vererek İsrail'i protesto etti. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, 'Siyonist ve Emperyalist Çeteye Karşı Kardeşine Sahip Çık, Kutsalına Sahip Çık' sloganları atıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından "Siyonist ve Emperyalist Çeteye Karşı Kardeşine Sahip Çık, Kutsalına Sahip Çık" konulu yürüyüş gerçekleştirildi. Kılıçarslan Meydanı'ndan Gedavet Parkı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin halkına destek verdi, İsrail aleyhine slogan attı. Burada konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Biz İsrail'in aldığı iğrenç kararları protesto ediyoruz. Meydanı kardeşlerimiz inletiyor. İsrail'in kararlarını tanımadığımız gibi İsrail'in kendini tanımadığımızı tekraren tüm dünyaya haykırıyoruz. İsrail bu coğrafyadan gidinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. İsrail yıkılmadan İslam coğrafyasına huzur yok, İslam coğrafyasına sükunet gelmeyecek. Biz de bütün gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
