Konya'da Gıyabi Cenaze Namazı ve Destek Mesajları

Güncelleme:
Konya'da Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde ve tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kapu Camii'nde gerçekleşen namaz sonrası konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Gazze'li mücahitlerin direnişini vurgulayarak, yardıma ve sebat etmeye devam etme çağrısında bulundu.

Gıyabi cenaze namazı Kapu Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazının ardından dua edildi. Duanın ardından konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Gazze'li mücahitlerin Allah yolunda sebatın ne olduğunu ve hainleri herkese gösterdiklerini belirtti. Ceylan, "Ebu Ubeyde "siz bizim hasmımızsınız" demişti. Bizler Ebu Ubeyde'nin, Gazze de soğuktan donarak şehit olan bebeğin hasmı olmamak için buradayız, yarın burada olmaya devam edeceğiz. Her ne kadar bir anlaşma yapılmışsa da bugün dünden daha çok yardım etmeliyiz. Bugün dünden daha çok sebat etmeliyiz. Bugün dünden çok Gazze'yi gündemde tutmalıyız. Gazze'li kardeşlerimiz her türlü zorlukla mücadele ediyor. Sebat etmeliyiz ve Gazze'li kardeşlerimize yardım etmeye devam etmeliyiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
