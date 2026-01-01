Konya'da Gıyabi Cenaze Namazı ve Destek Mesajları

Konya'da Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde ve tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazı Kapu Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazının ardından dua edildi. Duanın ardından konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Gazze'li mücahitlerin Allah yolunda sebatın ne olduğunu ve hainleri herkese gösterdiklerini belirtti. Ceylan, "Ebu Ubeyde "siz bizim hasmımızsınız" demişti. Bizler Ebu Ubeyde'nin, Gazze de soğuktan donarak şehit olan bebeğin hasmı olmamak için buradayız, yarın burada olmaya devam edeceğiz. Her ne kadar bir anlaşma yapılmışsa da bugün dünden daha çok yardım etmeliyiz. Bugün dünden daha çok sebat etmeliyiz. Bugün dünden çok Gazze'yi gündemde tutmalıyız. Gazze'li kardeşlerimiz her türlü zorlukla mücadele ediyor. Sebat etmeliyiz ve Gazze'li kardeşlerimize yardım etmeye devam etmeliyiz" dedi. - KONYA