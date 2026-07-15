Haberler

Cinayete kurban giden anne ve kızına acı veda

Cinayete kurban giden anne ve kızına acı veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da bir kişi tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Anne ve kızının cenazesi Karapınar'da toprağa verildi.

Konya'da cinayete kurban giden anne ve kızı, Karapınar ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın ikinci katındaki dairede yaşayan R.Ö., üvey annesi Dursuniye Öztürk (58) ve kız kardeşi Esmanur Öztürk (19) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında R.Ö., mutfaktan aldığı bıçakla üvey annesi ve kız kardeşini öldürdü. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası zanlı olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan katil zanlısı R.Ö.'nün babası ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Zanlı polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, hayatını kaybeden Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk'ün cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Anne ve kızının cenazeleri, işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Karapınar ilçesine götürüldü. Dursuniye ve Esmanur Öztürk için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Anne ve kızının cenazeleri, Karapınar Reşadiye Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 12 maddelik çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 12 maddelik çağrı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor