Konya Büyükşehir Hatay'da su ve kanalizasyon şebekesini ayağa kaldırmak için çalışıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da yürüttüğü altyapı çalışmaları çerçevesinde Defne ilçesi Dursunlu Mahallesindeki çadır kentte sıfırdan 600 metre su, 400 metre kanalizasyon şebekesi yaptı, 200 metre yeni su şebekesi yapımına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin hemen ardından ulaştığı Hatay'da altyapı çalışmaları çerçevesinde içme suyu temin, su isale hattı onarımı, vana operasyonu, su şebeke arızalarına müdahale gibi faaliyetlerinin yanı sıra yeni kanalizasyon şebekesi de yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'ın Defne ilçesinde komplike bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hatay'da ilgili pek çok kurum ve kuruluş depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için canla başla mücadele ediyor. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'da altyapıyı ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Depremi ikinci günü başlattığımız su kuyularının devreye alınması, arızaların giderilmesi, su şebekesi yapımının yanında kanalizasyon şebekesi yapımına da başladık. Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan çadır kentte 400 metre kanalizasyon, 600 metre de içme suyu altyapısını sıfırdan yaptık. Daha önce burada böyle bir hat yoktu. 4 gün devam eden şebeke yapım çalışmalarımız çerçevesinde çadır kentteki tuvaletlerin su ve kanal bağlantıları da KOSKİ ekiplerimiz tarafından yapıldı. Aynı yerde 200 metre daha ilave su şebekesi yapımı için ekiplerimiz çalışıyor" dedi.

Konya'dan Hatay'a 48 tır paketli su gönderildi

Hataylılar için haftalık planlamalara uyarak çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, içme suyuna erişimi kolaylaştırmak için Konya'dan Hatay'a 48 TIR su gönderdiklerini kaydetti.

Başkan Altay, "Deprem gününden itibaren tüm Beysu üretimimizi Hatay'a gönderdik. Şu ana kadar 48 TIR ile 1 milyon 70 bin adet paketli içme suyu Hatay'a ulaştı. Hem sahada personel gücümüz hem lojistik desteğimiz ile Hataylı vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Deprem dolayısıyla şehrin büyük bir kısmında yıkımın oluştuğunu, bu yüzden içme ve kullanma su hizmetini tatlısu tankerleri ve fiber tanklarla karşıladıklarını ifade eden Başkan Altay, şehrin muhtelif yerlerinde sokak çeşmesi yapımlarının da devam ettiğini kaydetti. Başkan Altay, "Periyodik olarak doldurulan tankerlerle vatandaşlarımızın ve ekiplerin su ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Şehrin altyapısını ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürürken; bazı noktalarda içme suyu şebekesini aktif hale getirerek vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılamaları için sokak çeşmeleri yerleştirmeyi de sürdürüyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - HATAY