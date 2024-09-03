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Konya Barosu, 40 ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket verdi

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Konya Barosu tarafından meslekte 40 ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket takdim töreni düzenlendi. Törende plaketler, Konya Baro Başkanı Oktay Unkur tarafından verildi. Baro Başkanı Unkur, avukatlara teşekkür ederek meslek yıllarını kutladı.

Konya Barosu tarafından meslekte 40 ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

Plaket takdim töreni Konya Barosu Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Törende avukatlara plaketleri Konya Baro Başkanı Oktay Unkur tarfından verildi. Törende konuşan Baro Başkanı Unkur, "Hem meslek hem yaşam adına sizlerden çok şeyler öğrendik. Bu cübbenin nasıl taşınacağını adliye koridorlarında sizlerden öğrendik. Biz sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Meslek yılınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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