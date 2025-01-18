Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araca Çarpıp Durabildi

Kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarparak durabildi

BAYBURT - Bayburt'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarparak durabildi. Kazayı hafif yaralı atlatan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrendirilirken, çarpmanın etkisiyle 4 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Tuzcuzade Mahallesi, Barbaros Caddesi, Bayburt Yeni Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 58 TP 344 plakalı Wolkswagen marka Jetta model aracın sürücüsü, park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Şans eseri olay yerinde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, kazaya karışan otomobilin ön tamponu, kaput kısmı çarpmanın şiddetiyle paramparça oldu. Büyük bir ses duyarak pencerelere koşan vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yol ortasında bulunan araç, kaza mahalline çağrılan çekici ile yoldan kaldırıldı.