Kontrolden Çıkan Çöp Kamyonu Apartman Duvarına Çarptı

Kontrolden Çıkan Çöp Kamyonu Apartman Duvarına Çarptı
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan bir çöp kamyonu, bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Olayda maddi hasar meydana gelirken, bazı ağaçlar da devrildi.

Kontrolden çıkan çöp kamyonu apartman duvarına çarptı

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan çöp kamyonu, apartman duvarına çarparak durabildi.

Olay, gece saatlerinde Etimesgut ilçesinde yer alan İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan çöp kamyonu, yol kenarındaki bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle apartman önündeki birkaç ağaç devrilirken, binada ve çöp kamyonunda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - Yerel
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