Konteyner kent gönüllü elleriyle güzelleşiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve Mezitli Belediyesi personelinden oluşan 40 kişilik gönüllü ekibin, Adıyaman'da süren konteyner kent kurulumunda görev aldığı kaydedildi.

Yaşanan depremin ardından tüm birimleri ile deprem bölgesine hizmet götürdüğü ifade edilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Adıyaman'da iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ile 670 konteynerlik konteyner kent kurulumunu tüm hızıyla sürdürdüğü aktarıldı. Çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar 200 konteynerin yerleştirildiği, temizleyerek eşya yerleştiren 40 kişilik gönüllü ekibin, depremzedelerin rahatça yaşayabileceği bir alanı bir an önce hazırlamak için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi.

"Burası küçük bir şehir büyüklüğünde olacak"

MESKİ'de inşaat mühendisi olarak görev yapan ve konteyner kentin genel sorumlusu Serdar Gökpınar,"Burası küçük bir şehir büyüklüğünde olacak. 80 bin metrekare alanda, 670 adet konteynerden oluşan bu yerleşkemizde sahra hastanemiz, yaşam alanlarımız, sosyal alanlar, okuma alanları, kreş, basketbol ve voleybol sahalarımız, yemekhaneler, 15 adet çamaşırhane olacak. Ayrıca 4 adet tam donanımlı bilgisayar sınıfımızın olması da, buraya ayrıcalık katacak" dedi.

Tam donanımlı bir konteyner kent olacağını aktaran Gökpınar, "Yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın, her şeye ulaşabilecekleri bir kent kuruyoruz. Belki eski evlerini bulamayacaklar, ama ona yakın, içinde yatağıyla, ısıtıcısıyla, mutfağı, banyosu her türlü donanıma sahip bir yer bulacaklar" diye konuştu.

Gökpınar, çalışmaların gönüllülerle daha güçlü bir şekilde sürdürüldüğüne değinerek, "Bugün buraya kadın eli değdi diyebiliriz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesindeki gönüllü kadın arkadaşlarımız buraya gelerek, konteynerlerin içerisindeki yaşam alanlarını oluşturuyorlar. Temizlik yapıldıktan sonra, yatak ve diğer aksesuarların yerleşiminde bize yardımcı oluyorlar. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem de kendim adına, burada bir katkı sağlamak büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

"Depremin gerçek boyutunu buraya gelince gördüm"

Konteyner kentte gönüllü olarak çalışan MESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı personeli Neriman Çağla Aktaş ise," "Birimiz yerleri süpürüyor, birimiz toz alıyor, birimiz camları siliyor ve yatakları yerleştiriyoruz. İnsanların yaralarını sarmasına bir nebze de olsa katkımız bulunduğu için çok mutluyuz. Bizler de depremi Mersin'de çok şiddetli bir şekilde hissettik, ama buraya gelince depremin gerçek boyutunu gördüm. Tek dileğim, depremin yükünü çeken bu insanların, bundan sonra daha huzurlu, daha rahat ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri" şeklinde konuştu.

Gönüllülerden İnşaat mühendisi Recep Kemal Atakan da "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesinin ortak girişimleri sonucu buraya geldik. Yaraları biraz sarabilirsek, ne mutlu bizlere. Afetzede kardeşlerimizin sığınabilecekleri güzel yerler hazırlandı. Yer seçimi çok güzel. Altyapısı yapılmış, yağmur yağdığı zaman göl içerisinde kalmayacak. Bu da mutlu ediyor bizi. İnşaat mühendisi olduğum için, zaten çalışmaya başlamadan önce gözlemledim. Her şeyin içinde olduğu mini bir şehir olması apayrı güzel"diye kaydetti. - MERSİN