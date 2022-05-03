Konak'ta Can Dostlar İçin Engelli Evi

Konak Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Merkezi'nde Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi açmaya hazırlanırken; sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini de sürdürüyor.

Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi, bahar aylarında yavruların da artmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kentin dört bir yanından gelen ihbarları değerlendiren merkez, sene başından bu yana 2 bine yakın kedi ve köpeği konuk etti. Konak Belediyesi'nin uzman veteriner hekimlerince sokak hayvanlarına gerekli aşılama ve operasyonları özenle yapıldı. Bin 500'e yakın kedi ve köpeğin parazit ve kuduz aşısı yapılırken, bine yakın da kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi.

ENGELLİ KEDİ EVİ İNŞAATI SÜRÜYOR

Konak Belediyesi'nin ödüllü projesi Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapım çalışmaları da Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde devam ediyor. Geçen haftalarda temeli atılan merkezde ilçedeki engelli kedilerin bakım ve tedavisi yapılacak. 580 metre karelik bir alanda inşaatı süren merkez, 180 metrekaresi kapalı ve 400 metrekaresi açık olmak üzere üç bloktan oluşacak.