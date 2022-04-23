Konak Gültepe'de 23 Nisan Kutlaması

KONAK, İZMİR (ANKA) - İzmir'in Konak İlçesi'ne bağlı Gültepe semtinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin en önemli simgelerinden bir tanesi TBMM'nin kuruluşu. 23 Nisan, sömürgeci ve işgalcilerin özgürlüklerini savunan masum insanları yenemeyeceklerinin anlaşıldığı tarihtir" dedi.

Konak Belediyesi'nin TBMM'nin açılışının 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Gültepe Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlere Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak ilçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, SP İzmir İl Başkan Vekili Yaşar Eroğlu, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Deva Partisi Konak İlçe Başkanı Ali Rıza Uygur, siyasi partilerin gençlik ve kadın kolları temsilcileri, Konak Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve Gültepeliler katıldı.

23 Nisan coşkusunun yaşandığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Konak Belediye Başkanlığı ve siyasi partilerin çelenkleri Atatürk Anıtı önüne yerleştirildi. Törende konuşan Başkan Batur, 102'inci kuruluş yıldönümü kutlanan TBMM'nin açılışının önemini, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi yıllarında yaşananları aktardı.

Başkan Batur, 23 Nisan 1920'ye kadar neredeyse 10 yıl boyunca savaş halinden hiç çıkılamadığını belirtirken, okulların mezun bile veremediğini, salgınların yaşandığını dile getirdi.

İmkansız gibi görünen şartlarda bile Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde TBMM'nin kurulduğunu ve Kurtuluş Savaşı'yla bir milletin kendi egemenliğini ele alarak bağımsızlığını kazandığını vurgulayan Başkan Batur, "Sömürgeci ve işgalcilerin ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler özgürlüklerini savunan masum insanları yenemeyeceklerinin anlaşıldığı tarih oldu 23 Nisan. Bu şartlarda kazanılan ve tüm dünyayı etkileyen zaferin mimarı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve bu uğurda kanı dökülen gazilerimizi bir kez daha minnet ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.