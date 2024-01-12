Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladı

Konak Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdül Batur, "Bu kentin sorunlarını biliyorum. Çareleri de biliyorum. Bana, İzmir'in evladı Abdül Batur'a güvenmenizi istiyorum. Çağrım tüm İzmir'edir. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Tecrübeme, birikimime, ekibime çok güveniyorum. İzmir'in liyakatli ellerinde aşılamayacak tek bir sorunu yoktur" açıklamasını yaptı.

Konak Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdül Batur, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Batur, şunları söyledi:

"Sevgili İzmirliler, değerli hemşerilerim. Sizlere seslenmek istedim. Bildiğiniz üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talibim. Öncelikle bilmenizi isterim ki; ağır bir yükün altına girdiğimin farkındayım. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Çok heyecanlıyım. İzmir için kurduğum hayalleri gerçekleştirmek için fırsat bekliyorum. Çok ama çok gururluyum. İzmir sokaklarında şahsıma gösterilen yüksek ilgi, alaka, teveccüh en büyük motivasyonum.

Abdül Batur olarak siyasi hayatımın her aşamasında sokakta hemşehrilerim ile birlikte olmaktan büyük keyif almışımdır. Ben öyle makamda, ofiste oturan siyasilerden hiç olmadım. Bu tavrımın İzmir sokaklarındaki yankısı beni çok ama çok mutlu etti.

Ben İzmir'de doğdum, İzmir'de yaşadım. Güzeller güzeli İzmir'imi sokak sokak, cadde cadde, semt semt ezbere bilirim. Bu kentin sorunlarını biliyorum. Çareleri de biliyorum. Bana, İzmir'in evladı Abdül Batur'a güvenmenizi istiyorum. Çağrım tüm İzmir'edir. Bir kişi bile dalga dalga büyüyen hareketimize uzak kalsın istemem. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Tecrübeme, birikimime, ekibime çok güveniyorum. İzmir'in liyakatli ellerinde aşılamayacak tek bir sorunu yoktur. Son olarak şunu bilmenizi isterim; İzmir'i ve sizleri çok ama çok seviyorum."