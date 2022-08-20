Komutanlardan Vali Soytürk'e ziyaret Yerel Haberler Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ile beraberindeki komutanlar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ile beraberindeki komutanlar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Jandarma Genel Komutanlığı atamalarını imzalamasından sonra Adana Bölge Komutanlığına atanan ve görevine başlayan Tümgeneral Murat Bulut ile beraberindeki Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, Kilis Valisi Recep Soytürk'e nezaket ziyaretinde bulundular. Vali Soytürk, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut'a yeni görevinde başarılar diledi. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Murat Bulut Jandarma Adana Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Komutanlardan Vali Soytürk'e ziyaret - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.