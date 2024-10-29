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Komandolardan nefes kesen Cumhuriyet Bayramı gösteri

Komandolardan nefes kesen Cumhuriyet Bayramı gösteri
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Çorum'da coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri yapan komandolar nefes kesti.

Çorum'da coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri yapan komandolar nefes kesti.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kadeş Meydanı'nda düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Cumhuriyet, Türk milletini tarih sahnesinden silinmek istendiği bir dönemde, kadını erkeği, genci yaşlısıyla istiklali ve istikbali uğruna verdiği, tarihte benzeri görülmemiş mücadelenin zaferle sonuçlanmasının taçlanmış ifadesidir. Cumhuriyet, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' felsefesiyle, kendi iradesini kendi yönetimine yansıttığı, kendi değerlerini kendi medeniyetine taşıdığı bir yönetim biçimidir. Bu özel gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimize minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Programda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü özel bir gösteri sundu. Gerçekleştirilen etkinlikte komandolar, disiplin ve yeteneklerini sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Komando Bölüğünün gösterisi, tören alanındaki vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Gösterinin sonunda katılımcılar, komandoları uzun süre alkışladı.

Kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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