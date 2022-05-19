Komandolardan 19 Mayıs'a özel nefes kesen gösteri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Komandolardan 19 Mayıs'a özel nefes kesen gösteri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Komandolardan 19 Mayıs'a özel nefes kesen gösteri

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda komandolar tarafından yapılan gösteri nefes kesti.

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda komandolar tarafından yapılan gösteri nefes kesti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kastamonu'da coşku ile kutlandı. Azdavay ilçesinde yapılan kutlama programında komandolar tarafından düzenlenen gösteriler nefes kesti. İlçe merkezinde gerçekleştirilen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Olumsuz hava şartlarına rağmen kutlama programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kutlama alanında 160 kişilik komando ekibi yerini aldı. Kastamonu Gölköy Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli komandoların şehir içinden marşlar eşliğinde yürüyüşüne vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu, 19 Mayıs, gençlik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title