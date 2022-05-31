Kolordu Komutanı Tümgeneral Uzun'un acı günü - Haberler

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Kolordu Komutanı Tümgeneral Uzun'un acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kolordu Komutanı Tümgeneral Uzun'un acı günü

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sevilen personeli, 9'ncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'un akrabası Fikret Kalkan (39) geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sevilen personeli, 9'ncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'un akrabası Fikret Kalkan (39) geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediyesi'nin satın alma biriminde görev yapan Fikret Kalkan, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Belediye'nin sevilen personeli Fikret Kalkan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde önceki gün yaşam savaşını kaybetti. Kalkan'ın cenazesine yakın akrabası 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Fikret Kalkan'ın babası Mehmet Kalkan, Kalkan ve Uzun aileleri ile sevenleri katıldı.

Fikret Kalkan'ın cenazesi Palandöken Cami'inde kılınan öğle namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'ndaki gözyaşları içinde toprağa verildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi Tümgeneral Erhan Uzun Erzurum Yerel Haberler

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