Köfteci Yusuf'tan Kuryelere Sıcak Jest: Ücretsiz Çay İkramı

Köfteci Yusuf'un bir şubesinde yaşanan olay, markanın kuryelere yönelik sıcak yaklaşımını gündeme getirdi.

Paket teslimi sırasında şubeye uğrayan bir kurye, 'Çay alabilir miyiz?' diyerek içecek talebinde bulundu. Şube çalışanlarının talebe anında karşılık verip çayı ücretsiz ikram etmesi, kuryenin memnuniyetine neden oldu. İkram sonrası personele teşekkür eden kurye, "Abi şu kuryelere yaptığınız güzellikler var ya, yemin ederim helal olsun. Bir bardak çay bile insanı mutlu etmeye yeter, çok ciddi söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sıcak jest, yoğun çalışma temposundaki kuryeler için moral kaynağı olurken, markanın insana değer veren hizmet yaklaşımı sosyal medyada da takdir topladı. - BURSA