Koçarlı'daki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Koçarlı'daki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
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Aydın’ın Koçarlı ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar zeytinlik alan zarar gördüğü bildirildi.

Koçarlı'daki zeytinlik yangını kontrol atına alındı

AYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, Koçarlı ilçesi Çulhalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına karadan müdahale ederken, sevk edilen helikopterler ile söndürme çalışmalarına havadan destek verildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yangında 3 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Yerel
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