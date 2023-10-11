Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri ile bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bizim kültürümüz ve medeniyetimiz inancımızın etrafında şekillenmiştir.

Kocaman: 'Tüm çabamız bu medeniyetin ve kültürün yaşatılması içindir'

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri ile bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bizim kültürümüz ve medeniyetimiz inancımızın etrafında şekillenmiştir. Tüm çabamız bu medeniyetin ve kültürün yaşatılması içindir" dedi.

Kartepe'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında hep birlikte dua edildi.

Programda konuşan Kartepe İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, "2003 yılından bu yana Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanmaktadır. Camilerimizin milletimiz nezdinde önemini vurgulamak amacıyla birçok etkinlik yapılmaktadır. İlçemiz de 84 camimizde 114 din görevlisiyle senenin her gününde halkımıza hizmet etmekteyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kartepe Belediye Başkanımıza bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm çabamız bu medeniyetin ve kültürün yaşatılması içindir"

Her zaman bir arada olduklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'de çok güzel bir uyum bulunmaktadır. Sadece vatandaşlarımıza din hizmeti vermiyorsunuz. Aynı zamanda birçok konuda öncülük ve rehberlik ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman sizlere destek olmaya devam ettik. Bizim kültürümüz ve medeniyetimiz inancımızın etrafında şekillenmiştir. Tüm çabamız bu medeniyetin ve kültürün yaşatılması içindir. Ömrünü dinimizin manevi güzelliklerini insanlığa aktarmaya adayan tüm din görevlilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyor, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda Kartepe Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne katkıda bulunanlara plaketleri verildi. - KOCAELİ