Kocaelispor'dan Filistin'e destek

Filistin'deki katliamların durdurulması amacıyla İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingine katılan Kocaelispor Kulübü, Gazze halkına destek verdi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve katliamların durdurulması çağrısında bulunmak amacıyla düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingine Kocaelispor Kulübü de katılarak destek verdi. İstanbul Galata Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen mitingde, 400'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ile çok sayıda futbol kulübü yer aldı. Yoğun katılımın olduğu mitingde, Filistin halkına yönelik saldırıların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi yönünde mesajlar verildi. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Mitinge katılan Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Galata Köprüsü üzerinde yerini aldı. Kocaelispor camiası adına mitinge katıldıklarını belirten Durul, Filistin'de yaşananların yalnızca bölgesel sorun değil, tüm insanlığın vicdanını ilgilendiren mesele olduğunu vurguladı. Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Durul, Kocaelispor olarak mazlumun yanında, zulmün karşısında durmaya devam edeceklerini ifade etti. - KOCAELİ