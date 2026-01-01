Haberler

Kocaeli 2026'ya coşkuyla girdi: Sokaklar ışıltı ve neşeyle doldu

Güncelleme:
Kocaeli, yılbaşı gecesinde rengarenk ışıklarla süslenerek, 7'den 70'e tüm vatandaşların katıldığı eğlenceli bir kutlama alanına dönüştü. Sokaklar, neşe ve mutlulukla dolup taştı.

Kocaeli'de vatandaşlar yılbaşı coşkusunu sokaklarda yaşadı. Rengarenk ışıklar ve neşe şehri sararken, yılbaşı gecesi unutulmaz görüntülere sahne oldu.

Kocaeli, 2026'ya coşku dolu ve renkli görüntülerle "merhaba" dedi. Yılbaşı gecesi şehrin cadde ve sokakları, 7'den 70'e tüm vatandaşların dışarı çıktığı şenlik alanına dönüştü. Işıl ışıl süslenmiş caddelerde yürüyenler, rengarenk balonlar ve ışıklar eşliğinde yeni yılı kutlamanın keyfini yaşadı. Her yaştan insanın sokaklara taşıdığı neşe, şehrin dört bir yanını adeta bayram yerine çevirdi. Çocukların kahkahaları, gençlerin müzikle dansları ve ailelerin bir arada oluşturduğu sıcak görüntüler, Kocaeli'nin yılbaşı gecesini unutulmaz kıldı.

Işıl ışıl sokaklar

Işıklandırmaların yansıdığı kafelerde, sokaklarda ve park alanlarında fotoğraf çekenler, renkli ve enerjik anları kayda alırken, bazı gruplar ise şarkılar söyleyip dans ederek yeni yıla coşkuyla giriş yaptı. İnsanların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan, kentin her köşesine yayılan bir enerji oluşturdu. Özellikle ışıltılı noktalar, hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çeken görsel şölen sunarken, yılbaşı gecesi Kocaeli'ni adeta bir renk cümbüşüne dönüştürdü.

Eğlenmeye Noel baba kostümüyle çıkan vatandaş, "Çok eğlenceli özellikle İzmit böyle zamanlarda çok eğlenceli oluyor. İnsanlarda böyle şeyleri güzel karşılıyor. Herkes yeni yılda mutluluk, başarı diliyorum" diye konuştu.

Farklı bir kostüm ile caddeye inen başka vatandaş ise yeni yıldan beklentilerinin sağlık mutluluk olduğunu söyleyerek, "Bu akşam değişiklik olsun istedim, aslında üşüyorum" dedi.

Ailesi ile birlikte yeni yılın gelişini kutlayan bir vatandaş da, "Yeni yıldan tek dileğim Kocaelispor'un şampiyon olmasıdır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
