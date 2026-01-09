Haberler

Kocaeli'de fırtına nedeniyle motosiklet ve motokuryelere geçici trafik yasağı

Güncelleme:
Kocaeli'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeni ile motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı cumartesi günü saat 13.00 ile pazar günü saat 09.00 arasında yasaklandı.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde rüzgarın güney ve batı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla kuvvetli, yer yer ise saatte 80 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Bu kapsamda Kocaeli Valiliği, risklere karşı motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin cumartesi günü saat 13.00 ile pazar günü saat 09.00 arasında trafiğe çıkmasını tedbiren yasakladı. - KOCAELİ

