Kocaeli haber | Başiskele'de Mavi Vatan'ın önemi konuşuldu

Başiskele Belediyesi'nin "Kitaphane Kültür Söyleşileri" programına, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak katıldı. Kızıltoprak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan Mavi Vatan'a ilişkin önemli bilgiler verdi.

Tarihçi ve Yazar Volkan Şenel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen Kültür Söyleşileri'nin bu ayki konuğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak oldu. Başiskele Kitaphane'de gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı Sema Arat, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Kahraman Aytekin ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan Mavi Vatan'a ilişkin önemli bilgiler veren Prof. Dr. Kızıltoprak, Anadolu'nun savunmasının denizlerden başladığını vurgulayarak, "Kurtuluş Savaşı ile kazanılan vatan toprakları içinde Mavi Vatan suları da vardır. Yunan askerleri Anadolu topraklarından kaçtıkları gibi Mavi Vatan sularından da kaçtılar. Kara sınırlarındaki egemenlik hakları gibi deniz sularında da egemenlik hakları bulunmaktadır. Deniz sularındaki ulusal çıkarları savunmak aynı zamanda hava sahasındaki egemenlik alanlarını da belirler. Denizlerdeki haklardan vazgeçmek, ülkenin hava savunmasını da, Anadolu'yu da tehlikeye atmak demektir" dedi.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen tarafından plaket takdim edildi. - KOCAELİ