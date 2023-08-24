Kocaeli'de vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti.

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 2 yıldır Derince Kaymakamlığı görevini yürüten Meftun Dallı Kastamonu valisi olarak atandı. Dallı'nın yerine İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli atandı. Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı oldu. Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Kartepe Kaymakamı oldu.

Kocaeli'ye 3 vali yardımcısı da atandı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şefket Aksoy, İstanbul Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ve Yalova Vali Yardımcısı Abdullah Ulusoy, Kocaeli vali yardımcısı olarak atandı. - KOCAELİ