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Kocaeli'de Mide Kanseriyle Mücadele Eden Kadına Sürpriz

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Kocaeli'de mide kanseriyle mücadele eden Mehtap Bahtı'na komşuları ve çocuklar tarafından yapılan sürprizle duygusal anlar yaşandı.

Kocaeli'de mide kanseri ile mücadele eden komşularının moralini düzeltmek için harekete geçen çocuklar ve aileleri, kadına unutamayacakları anlar yaşattı. Bahçeye "Mehtap" yazan çocuklar, meşale yaktı. Mehtap Bahtı, çocukların yaptıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kartepe ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mehtap Bahtı, bir süredir mide kanseri ile mücadele ediyor. Site sakinleri ve çocuklar, Bahtı'nın moralini düzeltmek için sürpriz yapmaya karar verdi. Çocuklar ve aileleri, Mehtap Bahtı'nın bahçesine ismini yazarak meşale ve konfeti yaktı. Balkonda seslere çıkan Mehtap Bahtı, hayatında unutamayacağı anlar yaşadı. "Seni çok seviyoruz Mehtap Teyze" çağırışlarını duyan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Çocukların sürprizi ve kadının duygu dolu anları vatandaşların çektiği kameraya yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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