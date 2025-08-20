Kocaeli'de Gazeteci Kamil Uzunmehmet Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan 60 yaşındaki Kamil Uzunmehmet, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Uzunmehmet için başsağlığı mesajı yayımladı. Cenazesi bugün Gebze'de defnedilecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan 60 yaşındaki Kamil Uzunmehmet, hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan 60 yaşındaki Kamil Uzunmehmet, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı zamanda Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi olan Uzunmehmet'in vefat haberini duyuran cemiyet, 1Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz" açıklaması yaptı.

2 çocuk babası olan Uzunmehmet'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gebze Çoban Mustafapaşa Camii'nde kılınarak Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - KOCAELİ

