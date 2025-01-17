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Kocaeli'de 425 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

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Kocaeli'de eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 425 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali İlhami Aktaş, karne dağıtım töreninde öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kocaeli'de 425 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'de eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte 425 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

İzmit Akçakoca İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Minikler, Vali İlhami Aktaş'ı çiçeklerle karşıladı. Sınıfları gezen ve öğrencilere karnelerini takdim eden Vali Aktaş, öğretmenlere teşekkür etti.

Karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Bugün eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlamış oluyoruz. 3 Şubat'a kadar çocuklar tatil geçirecek. Bizler de çocukların karne heyecanına ortak olmak istedik. İlimizde eğitim öğretim yılı 425 bin öğrencimizin eğitim aldığı, 30 bin öğretmenimizin görev yaptığı resmi ve özel bin 500 okulda ilk dönemimizi tamamladık. Öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum, emeklerine sağlık. Tüm öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum" dedi.

Vali Aktaş, okul inşaatlarının da sürdüğünü aktararak, "İnşallah 2025 yılında birçok eğitim kurumumuzun fiziksel ihtiyacı tamamlanmış olacak. İlk kez ihaleleri yapılan okullarımız da olacak. Onlarda tamamlandığında öğrencilerimiz fiziki ortamda daha iyi bir eğitim almış olacak" diye konuştu.

Vali İlhami Aktaş'a törende İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan da eşlik etti.

Kocaeli'de 425 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Yerel
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