Kocaeli Basını, Sarısu Kampı'nda Eğlendi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ne üye basın mensuplarını Sarısu Gençlik Kampı'nda ağırladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ilde görev yapan basın mensuplarını bu hafta sonu Sarısu Gençlik Kampı'nda ağırladı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan öncülüğündeki basın mensupları, hafta sonu boyunca kampın ve Sarısu'nun doğasının tadını çıkardı. Programlarda il gazetecilerine İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürü Ozan Özgenç ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa da eşlik etti.

MURAT TAYLAN SAHNE ALDI

Uzun yıllardır İzmit Belediyesinde görev yapan, aynı zamanda ilimizin sevilen ses sanatçılarından Murat Taylan'ın sahne aldığı program ile eğlenen basın mensupları, çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenceli bir geceyi geride bıraktı. 3 gün 2 gece Sarısu'da vakit geçiren basın mensupları, başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere kendileriyle yakından ilgilenen belediye personeline teşekkür ettiler.

YAZ BOYUNCA MİSAFİRLERİ AĞIRLAYACAK

Atıl ve bakımsız silüetinden kurtulan ve yeniden can bulan Sarısu Gençlik Kampı; 80 kişinin aynı anda kalabileceği, restoranında 3 öğün lezzetli yemeklerin yenilebileceği, sportif birçok aktivitenin yapılabileceği, doğa ile içi içe bir merkez haline dönüştü. Kandıra'nın incisi Sarısu Sahili'nde yer alan Sarısu Gençlik Kampı, yaz boyunca kapılarını vatandaşlara açık tutmaya devam edecek.

ANKA / Yerel