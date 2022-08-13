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Kocabaş Çayı temizleniyor

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Kocabaş Çayı temizleniyor

Biga Belediyesine ait iş makineleri, Kocabaş Çayı'nın Hacımadan Köprüsü ile Arapdede Köprüsü arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik alanında temizlik çalışması yapıyor.

Biga Belediyesine ait iş makineleri, Kocabaş Çayı'nın Hacımadan Köprüsü ile Arapdede Köprüsü arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik alanında temizlik çalışması yapıyor.

Biga Belediyesi ekiplerince kocabaş çayının dere yatağı ve çevresinin temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kocabaş Çayının doğal akışıyla oluşan kum tabakası ve çay yatağında bulunan materyaller temizleniyor. Yaz aylarında Kocabaş çayındaki suyun azalması ile birlikte oluşan kirlilik ve kokuya karşı da temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Biga Belediyesi ekipleri ayrıca yaz döneminin rahat bir şekilde geçmesi için Kocabaş çayında larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapmaya devam ediyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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